Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили: Обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном


27.09.2020   18:04


Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Саломе Зурабишвили публикует пост в соцсети и призывает стороны к миру.

«Я очень обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем к миру. Стабильность и мир в нашем регионе должны быть нашим общим делом», - заявляет президент Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна