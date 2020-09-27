

Зурабишвили: Обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном

27.09.2020 18:04





Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.



Саломе Зурабишвили публикует пост в соцсети и призывает стороны к миру.



«Я очень обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем к миру. Стабильность и мир в нашем регионе должны быть нашим общим делом», - заявляет президент Грузии.



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