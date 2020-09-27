|
|
|
Зурабишвили: Обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном
27.09.2020 18:04
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Саломе Зурабишвили публикует пост в соцсети и призывает стороны к миру.
«Я очень обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем к миру. Стабильность и мир в нашем регионе должны быть нашим общим делом», - заявляет президент Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна