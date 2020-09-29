

«Европейская Грузия» представила парламентскую команду

29.09.2020 13:35





«Европейская Грузия» представила партийный список на парламентские выборы 2020 года. Как заявил лидер партии Давид Бакрадзе на презентации парламентской команды, их представители в списке распределены не поочередности, а это означает, что сам избиратель решит, кому войти в парламент.



Парламентскую команду представляют: Гиги Угулава, Тариэл Накаидзе, Гоча Гугргучиани, Леван Тархнишвили, Зураб Чилингарашвили, Арсен Карапетян, Ахмед Имамкулиев, Ирина Абхазава, Георгий Канделаки, Зураб Чиаберашвили, Майя Кацитадзе, Георгий Гвиниашвили, Серго Ратиани, Элене Озашвили, Малхаз Патарая, Ираклий Кикнавелидзе, Мариам Рамишвили, Отар Кахидзе, Ираклий Абесадзе, Лела Кебурия, Гига Бокерия, Акакий Бобохидзе, Нино Гогуадзе, Заза Кеделашвили, Зураб Буцкрикидзе, Ирма Надирашвили, Гиги Церетели, Серги Капанадзе, Хатуна Гогоришвили, Армаз Ахвледиани, Элене Хоштария, Шалва Шавгулидзе и Давид Бакрадзе.



«Мы не является партией, в которой люди распределяют между собой должности так, что не спрашивают мнения народа. Мы партия, где все решит мнение избирателя и народа. Поэтому, основной принцип комплектования нашей партии – конкуренция. Эти люди, эта команда и еще многие другие будут бороться везде, в каждом округе, на каждом участке, в каждом районе, и в парламент пройдут самые достойные из них, те, кого поддержит народ, население, и депутатом будет тот, кого вы захотите увидеть в парламенте, а не, кого решат закрывшиеся в кабинете один или два человека», - заявил Бакрадзе.



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