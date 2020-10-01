

«Грузинская мечта» сегодня проведет презентацию избирательной программы 2020 года

01.10.2020 11:05





Политическое объединение «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» сегодня проведет презентацию избирательной программы 2020 года.



По информации пресс-службы, на презентации будут присутствовать лидеры «Грузинской мечты», члены избирательного списка, кандидаты в мажоритарные депутаты, члены парламентского большинства и кабмина.



Презентация пройдет в 20:00 в «Экспо-Джорджия».



Для справки, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября.



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