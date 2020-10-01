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«Грузинская мечта» сегодня проведет презентацию избирательной программы 2020 года


01.10.2020   11:05


Политическое объединение «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» сегодня проведет презентацию избирательной программы 2020 года.

По информации пресс-службы, на презентации будут присутствовать лидеры «Грузинской мечты», члены избирательного списка, кандидаты в мажоритарные депутаты, члены парламентского большинства и кабмина.

Презентация пройдет в 20:00 в «Экспо-Джорджия».

Для справки, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября.

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