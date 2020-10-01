|
|
|
«Грузинская мечта» сегодня проведет презентацию избирательной программы 2020 года
01.10.2020 11:05
Политическое объединение «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» сегодня проведет презентацию избирательной программы 2020 года.
По информации пресс-службы, на презентации будут присутствовать лидеры «Грузинской мечты», члены избирательного списка, кандидаты в мажоритарные депутаты, члены парламентского большинства и кабмина.
Презентация пройдет в 20:00 в «Экспо-Джорджия».
Для справки, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна