

Вахтанг Кикабидзе может возглавить избирательный список ЕНД

01.10.2020 17:17





Избирательный список Единого национального движения может возглавит известный грузинский певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе. Об этом сообщает телекомпания "Формула".



По данным телекомпании, список ЕНД будет опубликован сегодня.



Вахтанг Кикабидзе является Народным артистом. Он снимался во множестве успешных художественных фильмах, в том числе в "Не горюй", "Мимино", "Мелодии Верийского квартала".



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