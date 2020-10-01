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Вахтанг Кикабидзе может возглавить избирательный список ЕНД
01.10.2020 17:17
Избирательный список Единого национального движения может возглавит известный грузинский певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе. Об этом сообщает телекомпания "Формула".
По данным телекомпании, список ЕНД будет опубликован сегодня.
Вахтанг Кикабидзе является Народным артистом. Он снимался во множестве успешных художественных фильмах, в том числе в "Не горюй", "Мимино", "Мелодии Верийского квартала".
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