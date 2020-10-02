

Гамкрелидзе: Люди, находящиеся в близком контакте с инфицированным коронавирусом будут подлежать быстрой изоляции безо всякого исследования

02.10.2020 15:02





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, люди, находящиеся в близком контакте с инфицированным коронавирусом будут подлежать изоляции безо всякого исследования. Об этом он заявил после заседания межведомственного координационного совета в администрации правительства.



Как отметил Гамкрелидзе, находящиеся в близком контакте с инфицированным будут в самоизоляции в течение 14 дней.



«Среди инфицированных, разумеется, преобладают пациенты с симптомами и находящиеся в контакте, поэтому придается очень большое значение быстрой изоляции людей, находящихся в контакте. На этом было заострено внимание на заседании координационного совета. Один из основных новых подходов, которые у нас будут, заключается в том, что люди, находящиеся в близком контакте с инфицированными, подлежат быстрой изоляции без какого-либо исследования. Если у них есть возможность самоизолироваться дома, то остаются в квартире, если такой возможности нет, то это подразумевает перевод в карантин на 14 дней. Пребывание 14 дней в карантине или изоляции, без каких-либо исследований, об этом будет разработан новый протокол. Если появляются симптомы, человек звонит на номер «112», проводится исследование и, соответственно, затем управление происходит по другому протоколу», - сообщил Амиран Гамкрелидзе



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