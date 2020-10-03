

Саакашвили: Буба Кикабидзе не только певец, он политик в хорошем смысле слова

03.10.2020 17:41





Буба Кикабидзе — визитная карточка Грузии во всём мире, особенно на постсоветском пространстве, - об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пишет в соцсети Facebook.



По словам Михеила Саакашвили, Буба Кикабидзе является значительным общественный деятель и патриотом Грузии.



Как отметил экс-президент, бригада поклонников «советской России», уже объявили Кикабидзе «агентом врага и представителем оккупантов», однако ответом Бубы Кикабидзе на все подобные нападки является написанная им в 2008 году песня, которой он «окончательно дистанцировался от т.н. российской либеральной интеллигенции».



«Буба Кикабидзе – визитная карточка Грузии во всём мире, особенно на постсоветском пространстве. Он не только певец и актер, он очень важный общественный деятель, политик в хорошем смысле слова и, самое главное, он большой патриот Грузии», - заявил Саакашвили.



Напомним, что Буба Кикабидзе является первым номером избирательного списка «Национального движения – Силы в единстве».



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