

Гахария: Нам не нужны никакие осложнения на этих выборах

04.10.2020 14:54





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, выборы, назначенные на 31 октября, должны быть проведены так, чтобы ни у кого не было возможности для каких-либо вопросов.



Как он пояснил в своем выступлении, власти не нужны на выборах никакие осложнения, потому что она победит честно и в условиях прозрачности.



«Мы ведь все хорошо понимаем, что сейчас боремся и с пандемией, и с экономическим кризисом, сейчас мы должны провести выборы, причем так, чтобы никто не имел возможности задавать какие-либо вопросы. Нам просто не нужно никаких осложнений на этих выборах, все равно мы победим честно, открыто, при любых условиях. Поэтому нужно спокойно, мирно, без эксцессов прийти и проголосовать за того, кого мы считаем достойным. Это очень важно», - сказал Гахария.



По словам премьер-министра, в течение следующих 4 лет правительство потратит на инфраструктурные проекты минимум 20 миллиардов лари.



«Это деньги, которые будут потрачены на системные проекты. Газ, вода, дороги, канализация, оросительные системы, все будет сделано для того, чтобы в стране была нормальная базисная инфраструктура», - заявил Гвахария.



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