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Саакашвили: У меня нет много морщин, потому что в душе я не храню обиды


05.10.2020   11:12


У меня нет много морщин, потому что в душе я не храню обиды, у меня даже волосы пока не выпали, — об этом в эфире «Мтавари Архи» заявил бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Как отметил Саакашвили, он не озлобленный человек.

«Любой человек, который сейчас находится в «Мечте» и как только они не будут в том положении, я не буду на них никак обижаться. Ведь видите, у меня нем много морщин, и знаете почему? В целом, я не храню в душе обиды и у меня даже волосы пока не выпали. Простите, я не хочу обидеть никого, у кого выпали волосы. Я все еще в нормальной форме», — заявил Михеил Саакашвили.

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