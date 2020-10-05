

Observer IL: самолет российского президента приземлился в Ереване

05.10.2020 16:50





Согласно сообщению Observer IL, самолет российского президента ИЛ 96-300 приземлился сегодня в аэропорту Еревана. Об этом издание пишет в Twitter.



Новость сопровождается аэрофотоснимком Flightradar24, который подтверждает перемещение президентского самолета по направлению Армении.



Напомним, с 27 сентября вооруженные силы Армении и Азербайджана ведут бои за Карабах. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Международное сообщество продолжает призывать Баку и Ереван вернуться к формату переговоров.



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