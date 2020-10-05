

Ереван ценит готовность Тбилиси стать площадкой для переговоров - посол

05.10.2020 16:51





По словам посла Армении в Грузии, войну в Карабахе начал Ильхам Алиев. Как заявил Рубен Садоян изданию «Квирис Палитра», таким образом президент Азербайджана попытался перенести внимание «своего народа с внутренних проблем на войну, притом он надеялся, что победит. Однако именно эта война станет главной причиной поражения его диктатуры».



Кроме того, по убеждению Садояна, Турция, активно поддерживающая Азербайджан, представляет угрозу для региона еще с тех времен, когда «кочующие тюркские племена пришли в этот регион с гор Алтая».



В контексте инициативы премьер-министра Грузии Георгия Гахария провести встречу между представителями Армении и Азербайджана в Тбилиси, посол отметил, что армянская сторона ценит готовность Грузии стать площадкой для переговоров.



«Позиция Армении по этому вопросу ясна – мы хотим мира и всегда были готовы к переговорам. Настоящим адресатом премьер-министра является официальный Баку, который, как и всегда, и теперь не готов к переговорам. Они испытывают судьбу на поле боя, что не предвещает им хорошего конца», — заявил Садоян.



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