

ВБ: Грузия входит первую в двадцатку европейских государств по контролю коррупции

05.10.2020 17:27





Всемирный банк опубликовал очередное исследование «Мировых индикаторов правления», в котором Грузия, согласно «Контролю коррупции», входит в число первых двадцати европейских стран среди 189 стран-членов Всемирного банка.



Согласно исследованию, Грузия опережает в рейтинге 13 стран-членов ЕС — Испанию, Кипр, Польшу, Чехию, Латвию, Словакию, Италию, Мальту, Хорватию, Венгрию, Грецию, Румынию и Болгарию. С точки зрения борьбы с коррупцией Грузия является лидером в регионе, а на постсоветском пространстве лучшие показатели имеют только Эстония и Литва.



«Мировые индикаторы правления» (World Governance Indicators) представляют собой базу данных исследований, которая основывается на мнениях и оценках, полученных в результате опросов исследовательских институтов и центров, и международных организаций, частных лиц.



Согласно индикаторам глобального управления, во всем мире оценивается 214 стран и территорий, в том числе 189 государств-членов Всемирного банка.





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