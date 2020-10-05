

Саакашвили: у грузинских армян нет союзника большего, чем я

05.10.2020 19:06





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили разъяснил свою позицию насчет конфликта в Нагорном Карабахе. По словам экс-президента, «по-государственному» он поддерживает мир и прекращение огня, — «нет чего-то, что ненавижу больше чем войну», — заявил он.



Саакашвили прокомментировал и протест, возникший после его заявления на прошлой неделе, в котором он сказал, что «Карабах — территория Азербайджана». По мнению бывшего президента, акция, проведенная этническими армянами — гражданами Грузии у здания телеканала «Мтавари» [в эфире которого он частый гость — ред.] инспирирована «извне».



«Грузинские армяне больше всех знают, как я их люблю. Они знают лучше всех, что никто в истории не делал для них столько, сколько сделал я. <…> У грузинских армян нет союзника большего, чем я. Все этнические группы в Грузии равны и должны чувствовать, что это их страна, работать и проливать кровь, если будет надобность. Но основа всего — территориальная целостность Грузии — мы никогда и нигде не можем поддерживать сепаратизм», — заявил Саакашвили и добавил, что не даст грузинских армян в обиду.



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