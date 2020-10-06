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МИД Грузии: карта с неверным обозначением Ахалкалаки, не отражает позицию Франции


06.10.2020   18:24


Французский политик Лоран Вокье, председатель совета провинции Овернь–Рона-Альпы, опубликовал проармянский пост и фотографию в социальных сетях, на фото изображена карта, на которой Ахалкалаки является частью Армении, а не Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии сообщает, что оповестила французскую сторону, а также офис Лорана Вокье. При этом в МИД заявили, что карта не имеет ничего общего с официальной позицией Франции.

Что пишет политик

Лоран Вокье, который был президентом Республиканской партии Франции в 2017-19 годах, отреагировал на военное противостояние в Карабахе постами в Twitter и Facebook. К ним политик приложил несколько фотографий.

Пост Лорана Вокье в Twitter: «Я клянусь никогда не отказываться от Армении и Арцаха [армянское название Нагорного Карабаха]».

Пост Лорана Вокье в Facebook:«Мы всегда будем поддерживать армян, которые хотят жить достойно и спокойно со своими семьями в Арцахе».

На одной из фотографий к постам, на фоне коробок гуманитарной помощью для Армении, отчетливо видна карта, прикрепленная к стене.

На этой карте грузинский Ахалкалаки, населенный преимущественно этническими армянами, входит в состав Армении, а не Грузии. Подобная трактовка карты вызвала недовольство и возмущение среди грузинских пользователей соцсетей.

Карта националистической организации

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Грузии Мари Нарчемашвили отреагировала на инцидент, написав в Facebook, что министерство иностранных дел Грузии и посольство Грузии поддерживают контакт с Французской Республикой и находятся на связи со своими французскими коллегами, в частности с офисом председателя совета провинции Овернь–Рона-Альпы.

«Согласно предварительному расследованию, это карта, которая активно используется националистической организацией, действующей во Франции, и не имеет ничего общего с официальной позицией французской стороны. Здание, в котором находится офис председателя совета провинции Овернь–Рона-Альпы, также является офисом националистической организации», — написала представитель МИД.

На публикацию, вызвавшую негативную реакцию в Грузии, откликнулся посол Франции в Грузии.

Диего Колас написал в Twitter, что распечатанная карта «не отражает позицию французского правительства. Уважение и поддержка французским правительством территориальной целостности Грузии хорошо известны и важны для нас».

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