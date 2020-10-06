

МИД Грузии: карта с неверным обозначением Ахалкалаки, не отражает позицию Франции

06.10.2020 18:24





Французский политик Лоран Вокье, председатель совета провинции Овернь–Рона-Альпы, опубликовал проармянский пост и фотографию в социальных сетях, на фото изображена карта, на которой Ахалкалаки является частью Армении, а не Грузии.



Министерство иностранных дел Грузии сообщает, что оповестила французскую сторону, а также офис Лорана Вокье. При этом в МИД заявили, что карта не имеет ничего общего с официальной позицией Франции.



Что пишет политик



Лоран Вокье, который был президентом Республиканской партии Франции в 2017-19 годах, отреагировал на военное противостояние в Карабахе постами в Twitter и Facebook. К ним политик приложил несколько фотографий.



Пост Лорана Вокье в Twitter: «Я клянусь никогда не отказываться от Армении и Арцаха [армянское название Нагорного Карабаха]».



Пост Лорана Вокье в Facebook:«Мы всегда будем поддерживать армян, которые хотят жить достойно и спокойно со своими семьями в Арцахе».



На одной из фотографий к постам, на фоне коробок гуманитарной помощью для Армении, отчетливо видна карта, прикрепленная к стене.



На этой карте грузинский Ахалкалаки, населенный преимущественно этническими армянами, входит в состав Армении, а не Грузии. Подобная трактовка карты вызвала недовольство и возмущение среди грузинских пользователей соцсетей.



Карта националистической организации



Пресс-секретарь министерства иностранных дел Грузии Мари Нарчемашвили отреагировала на инцидент, написав в Facebook, что министерство иностранных дел Грузии и посольство Грузии поддерживают контакт с Французской Республикой и находятся на связи со своими французскими коллегами, в частности с офисом председателя совета провинции Овернь–Рона-Альпы.



«Согласно предварительному расследованию, это карта, которая активно используется националистической организацией, действующей во Франции, и не имеет ничего общего с официальной позицией французской стороны. Здание, в котором находится офис председателя совета провинции Овернь–Рона-Альпы, также является офисом националистической организации», — написала представитель МИД.



На публикацию, вызвавшую негативную реакцию в Грузии, откликнулся посол Франции в Грузии.



Диего Колас написал в Twitter, что распечатанная карта «не отражает позицию французского правительства. Уважение и поддержка французским правительством территориальной целостности Грузии хорошо известны и важны для нас».



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