

Омбудсмен и советы меньшинств распространяют заявление по армяно-азербайджанскому конфликту

07.10.2020 12:20





Омбудсмен и советы по делам религий и национальных меньшинств распространяют заявление по армяно-азербайджанскому конфликту.



«На протяжении последних десятилетий между Арменией и Азербайджаном периодически происходят боевые действия. Для нас, граждан Грузии глубокой болью является смотреть на трагедию противостояния между соседними государствами, на погибших и пострадавших людей, на семьи, ставшими вынужденно переселенными.



После обретения независимости развитию кавказских государств во многом препятствовали кровавые конфликты. История показывает, что на Кавказе легко разжечь конфликт, но, к сожалению, трудно проявить волю к их мирному разрешению. За последние 30 лет войны на Кавказе унесли жизни тысяч людей.



Грузия - родина граждан Грузии. Соответственно, мы должны соблюдать мир, проявить терпимость и поддержку друг к другу и требовать того же от властей», - говорится в заявлении.



Они призывают всех граждан Грузии, для которых важны мир и безопасность в регионе, воздерживаться от ненависти на этно-религиозной или иной почве, в том числе и социальных сетях. Они также обращаются с просьбой к представителям средств массовой информации проявлять особую осторожность при распространении информации, которая может хоть немного способствовать обострению напряженности между этническими группами.



Они также призывают государственные ведомства к активному сотрудничеству с представителями соответствующих этнических групп, общинами и религиозными лидерами, а также организациями для поддержания и укрепления толерантной среды в стране и регионе.



«Нам дорога каждая человеческая жизнь. Конфликтующие стороны и международное сообщество должны сделать все, чтобы прекратить боевые действия и создать прочные гарантии мира», - сказано в заявлении.





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