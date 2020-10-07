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Грузинской мечте» в сентябре пожертвовали около 6,5 млн лари


07.10.2020   13:01


«Грузинской мечте» в сентябре пожертвовали 6 495 650 лари. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Государственной службы аудита, денежные пожертвования в пользу партии осуществили 245 субъектов.

Примечательно, что 118 жертвователей выделили «Грузинской мечте» от 20 тысяч до 60 тысяч лари.

Что касается данных за 9 месяцев текущего года, с 1 января до 30 сентября включительно, партии перечисли деньги в общей сложности 549 субъектов.

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