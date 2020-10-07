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Гахария: Грузия остается «зеленой страной» и, в отличие от других, эффективно управляет пандемией
07.10.2020 14:25
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что Грузия остается «зеленой страной» и справляется с этапом пандемии более эффективно, чем другие.
Как заявил премьер-министр на пресс-конференции после заседания Координационного совета, страна может потерять свой «зеленый» статус, а затем вернуть его.
«Сегодня Грузия остается «зеленой страной», Грузия управляет этапом пандемии, адаптацией и управляет более эффективно, чем другие, хотя это не является для нас главным определяющим фактором. Мы можем завтра потерять «зеленый» статус, и вернуть его на следующий же день.
Для нас самое главное — это, во-первых, здоровье граждан, во-вторых, не вводить ограничения, которые также создадут серьезные риски и неудобства для быстрого восстановления экономики, и, конечно, в-третьих, быстро и эффективно завершить этот избирательный процесс и провести максимально прозрачные и демократические выборы в Грузии в условиях пандемии», — заявил Георгий Гахария.
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