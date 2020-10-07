

В Тбилиси назвали циничным заявление Марии Захаровой

07.10.2020 18:49





Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе называет заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой циничным.



Как поясняет Талаквадзе, единственный легитимный интерес Грузии заключается в том, чтобы Россия выполнила взятые на себя обязательства в рамках соглашения о прекращении огня и, соответственно, циничны обвинения, что это Грузия сорвала переговоры, на которых она перманентно требует выполнения этих обязательств.



Талаквадзе надеется, что стороны вновь продолжат работу в женевском формате.



«Наш единственный интерес в этом процессе заключается в том, чтобы Россия выполнила обязательства и условия соглашения о прекращении огня, и российские солдаты, незаконно находящиеся в наших регионах, покинули Грузию, закончилась оккупация и восстановилась наша территориальная целостность.



Правда именно на стороне Грузии, поскольку это российские солдаты находятся на нашей оккупированной территории, а не наши солдаты на территории России. Соответственно, обвинение, что якобы это нами сорваны какие-то переговоры, на которых мы перманентно требуем выполнения этих условий, является циничным, и я надеюсь, что стороны продолжат работать вместе с нами в этом формате, и будут приняты такие важные решения, которые предполагаются международным правом и теми обязательствами, что Россией взяты на себя в рамках этого соглашения», - заявил Талаквадзе.



Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Грузии в адрес России в подрыве переговорного процесса являются безосновательными и политизированными.



"С недоумением восприняли заявление МИД Грузии от 6 октября о якобы сорванном российскими представителями отложенном 51-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, - указала дипломат. - Считаем обвинения в наш адрес в "подрыве всего мирного процесса" абсолютно безосновательными и политизированными".



Захарова добавила, что решение воздержаться от проведения очного раунда дискуссий 6-7 октября "было принято, причем не только российской, но абхазской и югоосетинской делегациями, с учетом сохраняющихся серьезных ограничений и логистических проблем, вызванных пандемией". "В качестве альтернативы мы предлагали провести в те же сроки отложенный раунд в формате видео-конференц-связи, что не устроило сопредседателей", - указала она.



Россия никогда не уходила от диалога с Грузией, в том числе в рамках Женевских дискуссий, и предпринимает активные усилия для продолжения переговорного процесса, отметила дипломат. "Российская сторона сохраняет настрой на продолжение диалога в рамках Женевских дискуссий. Ожидаем визит сопредседателей в Москву 6 ноября", - заключила Захарова.



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