

Гахария: У футбольных болельщиков гражданская ответственности выше, чем у многих политиков

07.10.2020 21:37





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посетил бы матч футбольных сборных Грузии и Беларуси, который должен состояться завтра в Тбилиси, если бы болельщикам разрешили присутствовать на игре.



Полуфинал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Беларуси пройдет в Тбилиси 8 октября на стадионе «Динамо Арена» без зрителей. Такое решение было принято в ходе заседания координационного совета в администрации правительства 5 октября.



Согласно рекомендации УЕФА, на матче могут присутствовать до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Исходя из того, что вместимость «Динамо Арены» составляет 55 тысяч, посетить полуфинал Лиги наций УЕФА между Грузией и Беларусью смогли бы около 18 тысяч человек. При этом УЕФА оставила странам право самим принимать окончательное решение по этому вопросу. В Грузии правительство решило не допускать болельщиков на матч.



Как отметил премьер сегодня после заседания Межведомственного координационного совета, грузинские болельщики ведут себя очень сознательно, и политикам есть чему у них поучиться.



«К сожалению, мы вынуждены признать, что у наших футбольных болельщиков уровень гражданской ответственности намного выше, чем у многих политиков. Зачастую политический процесс протекает так, что политики не соблюдают элементарные правила, хотя должны подавать другим пример по части ношения маски и соблюдения дистанции, что несложно… Но, это не имеет значения, я уверен, в день выборов наши граждане это оценят соответствующим образом. Главное, чтобы это не осложняло эпидемиологическую ситуацию», — заявил Гахария.



Премьер подчеркнул, что власти сочли недопустимым присутствие 16 тысяч зрителей на стадионе во время футбольного матча, даже если стадион открытый.



«Есть ограничения на сбор более 200 человек, в том числе под открытым небом, при этом обязательно должны быть соблюдены правила ношения маски и дистанция. Я понимаю разочарование болельщиков, я также разочарован…», — сказал Гахария.



При этом премьер выразил уверенность в том, что игроки на поле почувствуют «энергию и заряд, который накопится в Грузии и в Тбилиси в день игры, что поможет нашим спортсменам победить».



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