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Германия ввела Грузию, Иорданию, Румынию и Тунис, в страны с риском коронавируса
08.10.2020 11:33
Германия ввела Грузию, Иорданию, Румынию и Тунис, в страны с риском коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как пишет агентство, включение в список стран с риском означает, что приехавшие в Германию люди из этих стран должны будут пройти карантин.
Список стран риска был обновлен сегодня Институтом Роберта Коха. В список также входят несколько регионов в Нидерландах, Болгарии, Хорватии, Литве, Словакии и Венгрии. А французский остров Корсика исключен из списка.
Германия объявляет регионы подверженными риску, если число случаев COVID-19 превысит 50 на 100 000 жителей за семь дней.
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