

Германия ввела Грузию, Иорданию, Румынию и Тунис, в страны с риском коронавируса

08.10.2020 11:33





Германия ввела Грузию, Иорданию, Румынию и Тунис, в страны с риском коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.



Как пишет агентство, включение в список стран с риском означает, что приехавшие в Германию люди из этих стран должны будут пройти карантин.



Список стран риска был обновлен сегодня Институтом Роберта Коха. В список также входят несколько регионов в Нидерландах, Болгарии, Хорватии, Литве, Словакии и Венгрии. А французский остров Корсика исключен из списка.



Германия объявляет регионы подверженными риску, если число случаев COVID-19 превысит 50 на 100 000 жителей за семь дней.



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