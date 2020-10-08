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Прибывшим из за-рубежа проведут быстрый тест после 8-дневного карантина
08.10.2020 13:07
По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, гражданам, прибывшим из-за границы, после истечения 8-дневного карантина проведут основанный на антигене экспресс-тест.
Как отметил Гамкрелидзе, PCR -тест проведут только в том случае, если ответ на экспресс-тест вызывает сомнения.
«Для людей, приехавших из-за рубежа и находящихся на карантине, вы знаете, что протокол тестирования действует на восьмой день, а на восьмой день уже допущен достаточно высокого качества, основанный на антигене экспресс-тест. Чтобы не задерживать этих людей надолго, им можно провести быстрый тест на антиген, и если он будет отрицательны, то конечно же они свободны, а если ответ будет сомнительный, то тогда им проведут PCR тестирование», - заявил Гамкрелидзе.
В Грузии, на 7 октября выявлено 508 новых случаев коронавируса. 348 человек были излечены от вируса, а 4 скончались. На данный момент 5824 человека находятся на карантине, 836 человек находятся под наблюдением в больницах, 1310 пациентов размещены в ковид-гостиницах.
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