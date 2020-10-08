

Страсбург обязал Грузию выплатить компенсацию сотрудницам ЛГБТ-организации

08.10.2020 17:28





Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Агдгомелашвили и Джапаридзе против Грузии». Страсбург обязал государство выплатить истцам компенсацию морального ущерба.



Дело касается рейда в офисе общественной организации, фонда «Инклюзив», совершенного 15 декабря 2009 года сотрудниками полиции. НПО готовилась к выставке, когда в здание без санкции суда вошли правоохранители и начали обыск. По словам истцов, узнав, что они состоят в организации, защищающей права ЛГБТК-сообщества, полицейские стали оскорблять их, называя «больными», «извращенцами» и т. д.



Затем женщина-полицейский начала досмотр сотрудниц офиса, заставив их снять одежду. Истцы считают, что это было сделано с целью унизить их, поскольку саму одежду правоохранители даже не проверили. Досмотр проходил в туалете на холодном и грязном полу. По итогам обыска полиция не составила протокол.



Впоследствии власти Грузии практически игнорировали жалобы фонда «Инклюзив». По факту злоупотребления полномочиями были начаты следственные действия, однако спустя 11 лет после инцидента они все еще находятся на стадии предварительного расследования.



Европейский суд по правам человека установил нарушение статей 3 и 14 Европейской конвенции со стороны государства. Речь идет об унижающем достоинство и дискриминационное обращение с людьми.



«Действия сотрудников полиции, мотивированные гомофобными и трансфобными мотивами, были крайне неуместными. Сотрудники полиции не только сознательно унижали и оскорбляли истцов, используя язык вражды, но и угрожали им».



В этой связи Страсбург обязал государство выплатить Екатерине Агдгомелашвили и Тинатин Джапаридзе 2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда.



Это первый иск и первое решение, в соответствии с которым установлено дискриминационное, унижающее достоинство обращение со стороны полиции в отношении представителей грузинской ЛГБТК-организации или лиц, связанных с ней.



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