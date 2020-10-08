

Бидзина Иванишвили распространяет заявление

08.10.2020 21:13





Председатель политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили распространяет заявление.



По словам Иванишвили, для демократического прогресса страны чрезвычайно важно, чтобы предвыборная кампания проходила в спокойной обстановке, без навязываемой агрессии или ажиотажа.



Как заявляет Иванишвили, он осуждает все формы насилия, наносящие ущерб предвыборному процессу. По его словам, радикальные оппозиционные группировки превратили насилие в сопутствующее предвыборной кампании явление.



Бидзина Иванишвили особо призывает сторонников «Грузинской мечты» не поддаваться на провокации.



«До парламентских выборов 2020 года осталось три недели. Нет сомнений в том, что для демократического прогресса нашей страны крайне важно провести предвыборную кампанию в спокойной обстановке, без навязываемой агрессии и ажиотажа.



Я осуждаю все формы насилия, которые наносят ущерб предвыборному процессу и качеству демократии в стране. Факт, что радикальные оппозиционные группировки превратили насилие сопутствующее предвыборной кампании явление. В последнее время с их стороны участились провокации, на которые в некоторых случаях, к сожалению, поддались сторонники «Грузинской мечты». Есть опасность, что с приближением выборов ожесточенные столкновения такого характера станут более частыми.



Когда возникает конфликт, трудно отличить, кто является инициатором, а кто жертвой провокации. Это особенно сложно для наших западных партнеров, которые наблюдают за выборами, чьи оценки избирательного процесса чрезвычайно важны для страны.



Хочу призвать всех, особенно сторонников «Грузинской мечты», проявлять максимальную сдержанность — не поддаваться на провокации, не позволять радикальным группам наносить ущерб избирательной среде и международной репутации страны. Насилие и метание камней — это их почерк, именно так они пришли к власти в свое время, и сегодня они подобными способами хотят прикрыть собственную безнадежность и неизбежное поражение на предстоящих выборах.



Мы всегда дистанцировались от насилия. Это почерк «Грузинской мечты», это то, что нас отличает. Неоспоримый факт, что у нас сейчас очень сильные позиции. «Грузинская мечта» убедительно побеждает на этих выборах. Все исследования подтверждают, что на фоне беспрецедентной поддержки грузинского общества наш прогноз составляет от 54 до 60%, а в некоторых случаях даже превышает 63%.



Соответственно, сегодня мы должны приложить все усилия не для мобилизации дополнительных голосов, что отразится в 1-2 процентах и не окажет принципиального влияния на результаты выборов, а мы должны сделать все, чтобы выборы прошли в мирной и справедливой обстановке, и никто не мог усомниться в их результатах.



Поэтому я хотел бы еще раз призвать общественность, особенно сторонников «Грузинской мечты», не поддаваться на провокации, проявлять максимальную сдержанность, сдерживать эмоции, чтобы спокойно пойти на выборы и продолжить мирную жить для успеха Грузии», — говорится в заявлении Бидзины Иванишвили.



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