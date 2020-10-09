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Установленные в Аджарии регуляции будут снимать со следующей недели
09.10.2020 14:33
Установленные в Аджарии регуляции будут сниматься со следующей недели. Об этом сообщил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
По его заявлению, в регионе эпидситуация стабилизировалась, что дает возможность поэтапно снять существующие регуляции.
По его же информации, на первом этапе будет восстановлено движение муниципального транспорта.
«Обстановка с каждым днем стабилизируется и об этом свидетельствуют и выявленные новые случаи заражения. Заметно их последовательное сокращение, и параллельно этому важным является ежедневное количество выздоровевших…
Осуществленные нами мероприятия, предполагающие ограничение мобильности в Батуми, возымели соответствующие результаты. С учетом того, что эпидемия стабилизировалась, это дает нам возможность поставить на повестку дня план поэтапного снятия ограничений, о котором мы более подробно расскажет на следующей неделе. В первую очередь будет восстановлена работа общественного транспорта. Этот вопрос активно рассматривается. Также, большое количество родителей ожидает возобновления школ и детсадов, и все это будет представлено в плане снятия ограничений с конкретными датами», - заявил Рижвадзе.
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