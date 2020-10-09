

В Аджарии назвали сроки отмены ограничений, введенных из-за коронавируса

09.10.2020 17:03

Новости-Грузия



Со следующей недели в Аджарии планируют начать поэтапную отмену ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сегодня заявил председатель аджарского правительства Торнике Рижвадзе, после заседания регионального оперативного штаба.



С начала сентября Аджария оставалась главным очагом распространения коронавируса в Грузии. Уже несколько дней в регионе наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации. Регулярно уменьшается число случаев инфицирования. Если накануне в регионе было зафиксировано 230 новых случаев COVID-19, то сегодня – 190.



Рижвадзе считает, что статистика стала следствием ограничительных мер и снижения мобильности населения. С 24 сентября в Аджарии остановлен весь общественный транспорт, а ресторанам запрещено работать в ночное время. Обучение в школах и вузах региона проходит дистанционно, а детские сады закрыты с марта.



«В первую очередь, конечно же, восстановится [работа] муниципального транспорта. Этот вопрос активно обсуждается, и на следующей неделе мы представим общественности подробный план по снятию ограничений», — заявил Рижвадзе.



Он также отметил, что впервые за долгое время в Аджарии суточный прирост заболевших оказался меньше числа выздоровевших. Из медицинских учреждений региона за 24 часа выписались 250 человек. В целом в аджарских ковид-центрах курс лечения завершили уже более 3 тысяч человек.



В целевых группах проводится целевое тестирование. Согласно Рижвадзе, ха последние два дня в Аджарии провели более 2 тысяч тестов на коронавирус. При этом лаборатории вернулись к штатному режиму работы. Граждане получают результаты теста не позднее чем через 24 часа после сдачи анализов.



По информации Минздрава Аджарии, сейчас в ковид-центрах региона лечение продолжают 512 пациентов. Из них 39 помещены в реанимационные отделения.



В целом в Грузии коронавирус был подтвержден у 10 752 человек. Из них выздоровели 5 866, 72 пациента с COVID-19 скончались. Сейчас активными в Грузии остаются 4 672 случая. Состояние 63 пациентов врачи оценивают как критическое.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





