

Генпрокуратура Азербайджана возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Ваагна Чахаляна

09.10.2020 17:09





Генеральной прокуратурой Азербайджана было проведено расследование на основе многочисленных данных, распространенных в местных и зарубежных СМИ о преступлениях, совершенных на территории Азербайджана гражданином Франции Артуром Оганисяном и гражданином Грузии Ваагном Чахаляном. Об этом сообщает Генеральная прокуратура АР.



«В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что А.Оганисян и В.Чахалян вступили в преступный сговор с лицами, проживающими в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, и объединились в преступное сообщество. Они незаконно, то есть без документов, признанных на международном уровне, минуя пограничные контрольно-пропускные пункты, через территорию Армении прибыли в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты и были привлечены военно-политическим руководством Армении в качестве наемников с целью поддержки незаконно действующего сепаратистского режима так называемой



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