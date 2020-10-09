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Генпрокуратура Азербайджана возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Ваагна Чахаляна
09.10.2020 17:09
Генеральной прокуратурой Азербайджана было проведено расследование на основе многочисленных данных, распространенных в местных и зарубежных СМИ о преступлениях, совершенных на территории Азербайджана гражданином Франции Артуром Оганисяном и гражданином Грузии Ваагном Чахаляном. Об этом сообщает Генеральная прокуратура АР.
«В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что А.Оганисян и В.Чахалян вступили в преступный сговор с лицами, проживающими в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, и объединились в преступное сообщество. Они незаконно, то есть без документов, признанных на международном уровне, минуя пограничные контрольно-пропускные пункты, через территорию Армении прибыли в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты и были привлечены военно-политическим руководством Армении в качестве наемников с целью поддержки незаконно действующего сепаратистского режима так называемой
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