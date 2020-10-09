

Граждане Грузии не смогут посещать Германию в качестве туристов

09.10.2020 20:02





С сегодняшнего дня, 9 октября 2020 года, вступают в силу ограничения на въезд из Грузии в Федеративную Республику Германия. Информацию распространяет посольство Грузии в Германии.



Эти ограничения не распространяются на граждан третьих стран с долгосрочным видом на жительство в странах ЕС/Шенгенской зоны и Великобритании, граждан ЕС, Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, Норвегии и Исландии. А также на членов их семей.



В соответствии с ограничениями въезд в Германию из Грузии будет возможен только в случае крайней необходимости для следующих лиц:



- Медицинский персонал, исследователи, медперсонал,

- Работающие в Германии и высококвалифицированные сотрудники;

- Моряки в случае транзита в порт назначения в случае транзита;

- Персонал для грузовых и других транспортных средств;

- Лица, сезонно занятые в сельском хозяйстве.



Студенты или получатели высшего образования, смогут попасть в ФРГ при соблюдении предварительных условий. Также можно въехать в страну для признания документов, подтверждающих профессиональную квалификацию, выданных иностранным государством.



Подробная информация доступна на сайте посольства Грузии в Германии.



Как писало Netgazeti власти Германии приняли решение внести Грузию в перечень стран с высоким риском коронавируса.



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