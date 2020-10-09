

Гамкрелидзе: Обсуждается вопрос введения ограничительных мер в Тбилиси

09.10.2020 20:29





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, обсуждается вопрос о введении широкомасштабных ограничительных мер в Тбилиси.



Он выразил надежду, что решение об ограничениях будет принято на заседании Координационного совета 12 октября.



«Решения об ограничениях, в каком масштабе, как и т. д. принимает Координационный совет. Точечные ограничения, конечно, осуществляются. Что касается широкомасштабных мероприятий, то это обсуждается. Надеюсь, что решение о введении таких ограничительных мер будет принято в понедельник на заседании Координационного совета, которое станет известно всем», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



Говоря об ограничениях, заместитель Амирана Гамкрелидзе Паата Имнадзе подчеркнул важность соблюдения правил бизнесом.



«Здесь выделяется большое значение правилам ведения бизнес-деятельности. Какое ограничение нужно, если на объекте выявлен вирус, закрыть, да? Поэтому еще раз призываю руководителей, бизнесменов принять все возможные превентивные меры на своих рабочих объектах, чтобы не создалась угроза закрытия из бизнеса. Все просто: маска, дистанция, гигиена рук», — заявил Паата Имнадзе.





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