

Джапаридзе: Единственный способ достичь процветания - это динамические изменения

11.10.2020 13:29





Кандидат партии «Лело для Грузии» в мажоритарные депутаты парламента Грузии от округа Сабуртало города Тбилиси Бадри Джапаридзе встретился с жителями улицы Баланчивадзе, сообщает пресс-служба партии.



Джапаридзе говорил о существующих проблемах и представил взгляды партии насчет их решения.



«У нас была встреча с моими избирателями, на которой мы говорили о ситуации в стране. Самое главное, что мы также говорили о путях решения и о том, что каждый должен прийти 31 октября и проголосовать за будущее своей страны. Мы должны начать выводить страну из тяжелого положения, в котором она оказалась из-за «Грузинской мечты». Эти встречи для меня очень важны, информативны и заряжают энергией. Я чувствую большую поддержку, и 31 октября мы все это увенчаем успехом», — сказал Бадри Джапаридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





