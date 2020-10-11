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Джапаридзе: Единственный способ достичь процветания - это динамические изменения
11.10.2020 13:29
Кандидат партии «Лело для Грузии» в мажоритарные депутаты парламента Грузии от округа Сабуртало города Тбилиси Бадри Джапаридзе встретился с жителями улицы Баланчивадзе, сообщает пресс-служба партии.
Джапаридзе говорил о существующих проблемах и представил взгляды партии насчет их решения.
«У нас была встреча с моими избирателями, на которой мы говорили о ситуации в стране. Самое главное, что мы также говорили о путях решения и о том, что каждый должен прийти 31 октября и проголосовать за будущее своей страны. Мы должны начать выводить страну из тяжелого положения, в котором она оказалась из-за «Грузинской мечты». Эти встречи для меня очень важны, информативны и заряжают энергией. Я чувствую большую поддержку, и 31 октября мы все это увенчаем успехом», — сказал Бадри Джапаридзе.
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