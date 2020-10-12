

Минздрав Грузии ужесточит мероприятия в плане использования масок

12.10.2020 13:13





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявляет, что в столице будут ужесточены меры по использованию масок.



Как сообщила министр на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета, о транспортных ограничениях говорится, хотя это не является первым для решения проблемы.



Как отметила министр, на данном этапе нет конкретных оснований для введения дополнительных ограничений в Тбилиси.



«На данном этапе у нас нет конкретного основания для этого. Первым и самым важным мероприятием, которое остается, является использование масок, и мы считаем, что ужесточим мероприятия в этом направлении. Что касается ограничения транспорта или любого другого вида мобильности, мы в связи с этим говорим, но сегодня это не является решением номер один для этой проблемы, поскольку здесь мы учитываем как плотность столицы, так и степень соблюдения мер. Качество проведения этих мероприятий между Аджарией и Тбилиси существенно различается, и мы надеемся, что население столицы поможет нам, и в условиях интенсивного, строгого использования масок нам не придется принимать дополнительные ограничения», - отметила министр.



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