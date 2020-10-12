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В администрации правительства опровергли сообщения о заражении водителя Гахария


12.10.2020   13:24
Новости-Грузия


В администрации правительства Грузии опровергли информацию о том, что у водителя премьер-министра Георгия Гахария якобы выявили коронавирус. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».

«Это дезинформация. Человек, о котором говорят разные медиасредства, не является ни личным водителем премьер-министра, ни сотрудником его службы охраны или администрации правительства», — сказано в сообщении.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что у личного водителя Гахария обнаружили коронавирус.

В Грузии наблюдается ухудшение эпидситуации – количество зараженных в октябре превысило отметку в 12 тысяч при том, что еще 30 сентября было зафиксировано только 6 192 лабораторно подтвержденных случаев.

Несмотря на это, правительство Грузии заявило, что не будет объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин. Ограничения касаются только проведения ритуальных мероприятий – свадеб, юбилеев, поминок и так далее, с участием более 10 человек, а также представлений и спортивных мероприятий с участием более 200 зрителей.

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