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В администрации правительства опровергли сообщения о заражении водителя Гахария
12.10.2020 13:24
Новости-Грузия
В администрации правительства Грузии опровергли информацию о том, что у водителя премьер-министра Георгия Гахария якобы выявили коронавирус. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».
«Это дезинформация. Человек, о котором говорят разные медиасредства, не является ни личным водителем премьер-министра, ни сотрудником его службы охраны или администрации правительства», — сказано в сообщении.
Ряд СМИ распространили информацию о том, что у личного водителя Гахария обнаружили коронавирус.
В Грузии наблюдается ухудшение эпидситуации – количество зараженных в октябре превысило отметку в 12 тысяч при том, что еще 30 сентября было зафиксировано только 6 192 лабораторно подтвержденных случаев.
Несмотря на это, правительство Грузии заявило, что не будет объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин. Ограничения касаются только проведения ритуальных мероприятий – свадеб, юбилеев, поминок и так далее, с участием более 10 человек, а также представлений и спортивных мероприятий с участием более 200 зрителей.
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