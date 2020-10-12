

Бакрадзе: Мы боремся с двумя вирусами, - ковидом и «Грузинской мечтой»

12.10.2020 18:52





Мы боремся в стране с ковидом и с «Грузинской мечтой», двумя вирусами, которые сегодня наносят вред благополучию, здоровью и нормальной жизни наших граждан, - заявил журналистам лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.



Как отметил Бакрадзе, представители партии во время встреч с населением будут соблюдать все рекомендации врачей, но политическая активность не остановится.



«Разумеется, мы будем полностью соблюдать рекомендации врачей относительно безопасности, так как мы заботимся о здоровье и жизни населения. Но не должно быть надежды на то, что политическая активность в стране прекратится, надежды, что люди больше не будут выражать свой протест и на выборах с помощью вируса победит второй вирус «Грузинскую мечту». Кампания продолжится, продолжатся встречи, и второй вирус, закрывшийся вирусом, отойдет от этой страны 31 октября. Поэтому мы не стоим на стороне вируса и пандемии, мы боремся в стране и с ковидом, и с «Грузинской мечтой», двумя вирусами, которые сегодня наносят вред благополучию, здоровью и нормальной жизни наших граждан», - сказал Бакрадзе.



Для справки, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе обратился к лидерам оппозиционных партий с тем, чтобы они призвали своих сторонников соблюдать регуляции.



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