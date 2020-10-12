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Грузия на 26 месте в «Глобальном индексе голода»
12.10.2020 19:59
Согласно «Глобальному индексу голода» 2020 года, Грузия занимает 26-е место среди 107 стран. Об этом говорится в новом исследовании GHI, в котором отмечено, что с 2000 года число голодающих в мире постепенно сокращается.
«Несмотря на этот прогресс, очень много людей страдает от голода и от недостатка питания. Во многих странах мира прогресс идет довольно медленно, и голод по-прежнему остается острой проблемой. Такие районы крайне уязвимы с точки зрения продовольственной безопасности и нехватки продовольствия, что в 2020 году усугубилось глубоким кризисом в области здравоохранения, экономики и окружающей среды», - сказано в исследовании.
Согласно Глобальному индексу голода 2020 года, Грузия входит в число стран с низким уровнем голода с 6,1 балла, но отстает от России, Казахстана, Азербайджана и Болгарии. В Сербии, Армении, Иране и Киргизии голодает больше людей, чем в Грузии.
Согласно Глобальному индексу голода, ситуация особенно тревожная на Мадагаскаре, Восточном Тиморе и Чаде.
Во главе рейтинга находятся Беларусь, Босния-Герцеговина и Бразилия.
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