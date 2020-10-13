

Саакашвили: я способен спасти Грузию, кто этого не признает, тот идиот

13.10.2020 11:40





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал вопрос своего выдвижения на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру намерена предложить партия «Единое национальное движение» и Объединенная оппозиция «Сила в единстве».



В эфире TV Pirveli Саакашвили объяснил, почему именно он должен стать премьером, и оскорбил своих бывших соратников по партии, которые с этим не согласны. Один из лидеров отколовшейся от ЕНД «Европейской Грузии» Гиги Угулава ранее призывал население не поддерживать кандидатуру экс-президента.



«Вы говорите с человеком, который наиболее компетентен в вопросе спасения Грузии от кризиса. Если кто-то этого не признает, он просто идиот или им просто движут другие мотивы», — сказал Саакашвили.



При этом бывший глава государства заверил, что не ищет никакой должности, но все же напомнил ведущему, что тот говорит с человеком, которому президент Украины трижды предлагал возглавить правительство. В этой связи Михеил Саакашвили признался, что является очень амбициозным человеком, но все его амбиции связаны только с Грузией и ее развитием.



Напомним также, что ранее экс-президент опубликовал видеообращение, в котором пообещал вернуться в Грузию. Министр юстиции Тея Цулукиани уже заявила, что Саакашвили будет задержан прямо на границе и отправлен в тюрьму.



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