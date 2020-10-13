

Edison Research: Большинство поддерживает создание коалиционного правительства

13.10.2020 11:54





Edison Research: если бы выборы проводились сегодня: мечта - 36%, ЕНД - 17%, европейцы - 5%

По результатам исследования, проведенного Edison Research по заказу телекомпании «Формула» на вопрос «если задуматься о будущем Грузии, предпочитаете ли вы коалиционное правительство или однопартийное правительство», ответы опрошенных распределились следующим образом: 70% опрошенных поддерживают коалиционное правительство, а 30% - однопартийное.



На вопрос «за кого бы вы проголосовали за «Грузинскую мечту» или за оппозицию, кому вы больше симпатизируете», ответы распределились следующим образом:

- оппозиционная партия - 30%

- Грузинская мечта - 13%

- не знаю, отказались ответить - 57%

Этот вопрос был задан той части опрашиваемых, кто еще не определился за кого будет голосовать на выборах.



На вопрос «в результате предстоящих парламентских выборов хотите ли вы, чтобы правящая партия «Грузинская мечта» оставалась в большинстве или, предпочитаете видеть в парламенте новую партию /партии на правленческой роли?», ответы распределились следующим образом:



- новая партия /партии на правленческой роли – 54%

- останется в большинстве «Грузинская мечта» - 36%

- не знаю/отказались ответить – 10%



Исследование проводилось по заказу телекомпании «Формула» с 17 сентября по 7 октября методом очного опроса. Edison Research было произвольно (методом случайного выбора) опрошено 4500 имеющих право голоса избирателей в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Грузии. Погрешность результатов + - 1,5%.



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