

Саакашвили: Мы убедительно побеждаем, однако сейчас нам нужно идти к людям, говорить со всеми

13.10.2020 18:52





По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, «Национальное движение» убедительно побеждает, однако сейчас нельзя терять время. Как отмечает Саакашвили в распространенном в Facebook видеообращении, власти могли заготовить «много уловок», поэтому им нельзя позволять осуществлять задуманное.



«31 октября у нас не обычные выборы, это исторические выборы потому, что на этих выборах, 31 октября решится, исчезнет ли Грузия с карты, умрет ли идея грузинского государства, или же грузинский народ добьется победы. Поэтому хочу обратиться к членам списка «Национального движения», объединенной оппозиции и ко всем активистам. Мы убедительно побеждаем, однако сейчас то время, когда всем нам нужно выйти на поле, поскольку у них заготовлено еще много уловок, еще многое ими задумано, и мы не должны им позволить сделать это… Мы должны быть везде, должны быть с людьми, должны говорить со всеми, недостаточно лишь писать в Facebook, хоть это и очень важно.



Посредством личного контакта мы должны убедить каждого человека, что стоит участвовать в выборах. Действительно в руках каждого человека судьба страны. Давайте работать. Не существует ни одного лишнего человека. Сейчас мы не можем терять ни одной минуты. Каждая минута дорога. Я сам теперь считаю каждую минуту. У нас остается очень мало времени для того, чтобы одержать очень убедительную победу и победа будет, если каждый из нас одержит свою индивидуальную победу», - заявляет Михеил Саакашвили.



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