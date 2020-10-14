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IRI наградил Тихановскую, Колесникову и Цепкало премией им. Джона Маккейна
14.10.2020 16:38
Международный республиканский институт 14 октября наградил премией мира имени Джона Маккейна Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Веронику Цепкало и народ Беларуси. Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте организации.
«Международный республиканский институт с гордостью вручает „Премию свободы 2020“ Тихановскай, Колесниковой, Цепкало и народу Беларуси», — говорится в сообщении.
Международный республиканский институт является некоммерческой организацией, помогающей отдельным странам в строительстве демократии
Также этой награды удостоились государственный секретарь США Майк Помпео, члены оппозиции Гонконга и угандийский законодатель и музыкант Боби вин.
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