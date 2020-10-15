

МИД Грузии еще раз опровергает какие-либо транзиты военных грузов в направлении Армении и Азербайджана

15.10.2020 18:43





Министерство иностранных дел Грузии категорически отрицает распространенную информацию о том, что военные перевозки в направлении Азербайджана и Армении через территорию Грузию осуществляются посредством гражданских полетов. Ведомство расценивает это как «манипуляцию информацией».



Как заявляет заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия, конкретные перевозчики и владельцы грузов ответственны за полное соблюдение норм международного права и незлоупотребление гуманитарными коридорами.



Вместе с тем Дарсалия говорит, что военный транзит через территорию Грузии не осуществляется.

«Известно, что сразу же с начала эскалации в Карабахе Грузия приостановила транзит грузов военного назначения по суше и воздуху как в направлении Азербайджана, так и Армении. Поэтому мы еще раз хотим заявить, что военный транзит через территорию Грузии не осуществляется. Согласно имеющейся в распоряжении Грузии документации, полеты, осуществляемые в воздушном пространстве Грузии, носят лишь гуманитарный и гражданский характер, и полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Грузия по-прежнему продолжает выполнять свои обязательства по пропуску гуманитарных, гражданских, в том числе и коммерческих грузов.



Конкретные же перевозчики и владельцы грузов ответственны за полное соблюдение норм международного права и незлоупотребление гуманитарными коридорами. В случае обнаружения нарушений и при наличии твердых оснований, Грузия отреагирует надлежащим образом и нарушителям придется отвечать в соответствии с международным правом, в том числе и перед ICAO», - заявил Лаша Дарсалия.





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