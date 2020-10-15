

Оппозиция: кандидат от ГМ подкупает избирателей в Самегрело, обещая построить церкви

15.10.2020 21:24

"СОВА"



Оппоненты власти сообщают о попытке подкупа избирателей со стороны «Грузинской мечты». По словам одного из лидеров «Единого национального движения – Сила в единстве» Тамар Кордзая, мажоритарный кандидат от партии власти в Абаше, Мартвили и Чкороцку Александр Моцерелия, пообещал построить церкви во всех трех населенных пунктах. Кордзая утверждает, что кандидат манипулирует религиозными чувствами граждан, уже доставлены строительные материалы и процесс запущен.



«Мажоритарный кандидат от «Грузинской мечты» Александр Моцерелия подкупает избирателей в своем округе. В частности он манипулирует религиозными чувствами граждан, обещая построить церкви во всех трех селах перед выборами. Согласно статье 164 Уголовного кодекса Грузии подкуп избирателей является преступлением и уголовно наказуемым деянием. У нас есть видеоматериалы, которые вам предоставят СМИ», — заявила Кордзая.



Напомним, парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.



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