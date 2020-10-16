

«Европейская Грузия» отменяет шествие к бизнес-центру Иванишвили

16.10.2020 15:08





В связи с эпидемиологической ситуацией в стране оппозиционная партия «Европейская Грузия» отменяет шествие, запланированное на 17 октября.



Марш должен был пройти от площади Республики в Тбилиси до т. н. бизнес-центра Бидзины Иванишвили.



За последние 24 часа в Грузии подтверждено 887 новых случаев заражения коронавирусом. При этом скончались 11 человек – это рекордный уровень суточной смертности за все время пандемии. К настоящему времени в стране диагноз Covid-19 имеют 7590 граждан.





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