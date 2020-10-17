

МИД Грузии назвал спекуляцией распространенные сообщения о возможных военных поставках через воздушное пространство страны

17.10.2020 12:21





МИД Грузии назвал спекуляцией распространенные сообщения о возможных военных перевозках через воздушное пространство Грузии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.



«К сожалению, в последние дни в СМИ продолжают муссироваться спекуляции о возможных военных перевозках через воздушное пространство Грузии. Как известно, Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военного типа, о чем мы публично заявили. Что касается гражданских и гуманитарных полетов, то в этой части Грузия полностью выполняет свои международные обязательства. В то же время мы хотим разъяснить, что данный вид полетов не требует специальных разрешений и гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании уведомления и предоставления соответствующей информации», — говорится в сообщении МИД Грузии.



Согласно заявлению, по имеющимся у Грузии документам и информации, полеты, имевшие место в воздушном пространстве Грузии, полностью соответствуют международным нормам и правилам ICAO.





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