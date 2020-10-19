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Тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага Азербайджана


19.10.2020   10:45


Тбилисская телевышка подсвечена в цвета национального флага Азербайджана в связи с Днем независимости этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.

18 октября отмечается 29-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана. С просьбой подсветить телевышку к столичным властям обратилось посольство Азербайджана в Грузии.

«По традиции, чтобы отметить дни независимости дружественных стран или другие важные даты, столичная мэрия подсвечивает Тбилисскую телевышку в цвета их государственных флагов», — отметили в пресс-службе мэрии.

Только в текущем году главный символ Тбилиси подсвечивали в цвета флагов Бразилии, Туркменистана, Сан-Марино, Швейцарии, Франции, Италии, Ливии, Великобритании, Армении, США и Германии.

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