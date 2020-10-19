

Грузия преодолевает возросшую Covid-нагрузку лучше, чем государства Европы - Церцвадзе

19.10.2020 11:33





Правительство Грузии смогло подготовиться к росту заболеваемости COVID-19, и сегодня система здравоохранения страны преодолевает возросшую нагрузку лучше, чем государства Европы. Об этом в эфире телекомпании «Пирвели» заявил руководитель тбилисского Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.



По словам Церцвадзе, в последнее время он часто слышит вопрос следующего содержания: «Использовало ли министерство здравоохранения и правительство мирный период весны и лета для подготовки ко второй волне?».



«Мой ответ будет следующим: использовали и к этому мы готовы. Возможно, что-то можно было сделать и лучше, и в большем объеме, но то, что есть – есть. Сегодняшней готовности пока что достаточно для преодоления той возросшей нагрузки, которая сейчас у нас», — заявил профессор.



Он гарантировал, что «безопасность населения будет защищена», а «количество смертей будет минимальным», если нагрузка на сектор здравоохранения не станет «непосильным бременем».



Церцвадзе также напомнил, что для приема ковид-пациентов в стационарах выделили 3 тысячи коек. По его словам, в случае необходимости Минздрав сможет «высвободить еще столько же». Профессор отметил и то, что в Грузии заразившиеся не сталкиваются с такой проблемой, как недостаток врачей.



«Пока что система здравоохранения успешно преодолевает возросшую нагрузку – более успешно, чем страны Европы, где очень многие пациенты остаются без врачей, многие умирают дома. Если не учитывать двухнедельных заминок в Аджарии, которые сейчас уже улажены, ситуация у нас управляемая», — сказал он.



Два дня подряд — 17 и 18 октября — в Грузии фиксировались рекорды суточного прироста заразившихся COVID-19. Накануне показатель впервые перевалил за тысячу — 1 192 новых случая. С мая по август суточный прирос в Грузии редко превышал два десятка случаев.



С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 17 477 случаев заражения. Из них выздоровели 8 060, скончались 136 человек.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





