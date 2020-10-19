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NCDC выдал рекомендации для тех, кто лечится от коронавируса на дому
19.10.2020 11:54
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии публикует рекомендации для граждан с коронавирусом, которые находятся в ковид-гостиницах или в самоизоляции на дому.
«Следуйте рекомендациям врача по уходу и приему лекарств. Если вы бессимптомный пациент, и у вас появились температура, кашель, чихание или другие респираторные симптомы, немедленно свяжитесь с медицинским персоналом, находящимся в карантинной зоне, или позвоните в «112»», — говорится в сообщении.
В NCDC также уточняют, что выписке из ковид-гостиниц подлежат пациенты, которые провели в карантине 13 суток: 10 дней после первого положительного теста на коронавирус и еще три дня после отсутствия каких-либо симптомов. Делать повторный ПЦР-тест по истечению срока не требуется.
Заболевшим рекомендуют мыть руки в течение не менее 20 секунд или обрабатывать их специальным раствором, содержащим спирт. Кроме этого, во время кашля или при чихании советуют прикрывать рот локтем, правильно носить маску и не нарушать правил карантинных гостиниц.
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