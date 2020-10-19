

У депутата Нино Цилосани выявлен коронавирус

19.10.2020 12:46





У члена большинства парламента Грузии Нино Цилосани выявлен коронавирус. Об этом она пишет в соцсети.



«К списку ковид-положительных присоединилась и я, ответ пришел сегодня… Сейчас более всего я забочусь и думаю о своих окружающих. Это та ответственность, о которой нам всем нужно помнить.



Несмотря на то, что я старалась соблюдать все рекомендации, факт, что это очень коварный вирус.



Еще раз прошу вас, проявляйте особую внимательность. Давайте будем бережны к родителям и окружающим людям», - пишет Цилосани в соцсети.



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