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У депутата Нино Цилосани выявлен коронавирус


19.10.2020   12:46


У члена большинства парламента Грузии Нино Цилосани выявлен коронавирус. Об этом она пишет в соцсети.

«К списку ковид-положительных присоединилась и я, ответ пришел сегодня… Сейчас более всего я забочусь и думаю о своих окружающих. Это та ответственность, о которой нам всем нужно помнить.

Несмотря на то, что я старалась соблюдать все рекомендации, факт, что это очень коварный вирус.

Еще раз прошу вас, проявляйте особую внимательность. Давайте будем бережны к родителям и окружающим людям», - пишет Цилосани в соцсети.

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