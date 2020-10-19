

Джиллиан Стирк: Я бы сказала, что существует определенная степень поляризации

19.10.2020 12:49





Я бы сказала, что существует определенная степень поляризации, особенно, мы это заметили и в медиа, - заявила руководитель наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR) за парламентскими выборами в ГрузииДжиллиан Стирк в интервью «IPN».

В частности, она ответила на вопрос о том, что является основным предметом тревоги на встречах с представителями правительства, оппозиции, посольств и гражданского общества и насколько поляризованы их взгляды.



«Я бы сказала, что существует определенная степень поляризации, особенно, мы это заметили и в медиа. В разговорах мы слышим, к примеру, об обвинениях в запугивании; подкупе голосов; несуществовании прозрачности со стороны различных партий. Часть нашей роли заключается в рассмотрении этих вопросов и сбор доказательств. Выполненная нами работа основывается на фактах, поэтому труд наших долгосрочных наблюдателей, находящихся в регионах, очень важен, поскольку они предоставляют нам детальную информацию о том, что видят на местах, а это способствует нашей информированности в процессе составления отчета и тем самым помогает в плане тех рекомендаций, которые мы можем дать», - отметила Стирк.



Она также призвала заинтересованных лиц к содействию демократии и сказала о значении выборов.

«Всем участвующим лицам я бы напомнила, что дело касается целостности процесса, интеграции. Именно целостность процесса лежит на весах. Всех заинтересованных лиц мы призываем к такому поведению, которое внесет положительный вклад в демократический процесс», - заявила Джиллиан Стирк.





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