

Санкции расширяются – Россия встала в позу испуганного страуса

19.10.2020 13:13



Дмитрий Беляев



Если в России кто думает, что тему отравления Навального Запад спустил на тормозах, то глубоко ошибается. 15 октября ЕС ввел новые санкции из-за отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Под санкции ЕС попали шесть российских чиновников и один научно-исследовательский институт. Обновлённый секционный список ЕС пополнился следующими лицами:



- Директор ФСБ - Александр Бортников;

- Первый замглавы президентской администрации - Сергей Кириенко;

- Начальник управления администрации президента России по внутренней политике - Андрей Ярин;

- Полпред Президента в Сибирском федеральном округе - Сергей Меняйло;

- Заместитель министра обороны - Павел Попов;

- Заместитель министра обороны - Алексей Криворучко;

- А также Государственный научно-исследовательского институт органической химии и технологии, в одном из филиалов которого разрабатывали «Новичок».



Санкции заключаются в том, что лицам указанных в списке запрещается въезд в страны ЕС; транзит через эти страны; замораживаются их активы и средства в ЕС; граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы. Аналогичные санкции ввела и Британия, не являвшаяся членом ЕС, а Госдеп США одобрил введённые санкции. ЕС также официально объяснил о причинах ввода санкции, где сказано, что отравление Алексея Навального «стало возможно только с согласия администрации президента и при участии ФСБ России».



Представители ЕС ссылаются на то, что Навальный постоянно подвергался преследованию и репрессиям со стороны государственных органов России, а также на то, что «Новичок», которым отравили Навального, доступен только российским государственным органам. Этим заявлением ЕС фактический в прямую обвинила Россию и Путина в покушение на убийства политического оппонента с применением запрещённого боевого отравляющего вещества.



Если все сложить воедино, то получается, что Россию обвинили в довольно тяжком преступлении. Странным выглядит неадекватный и невнятный ответ нашего правительства. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит зеркальный ответ, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз пошел на «сознательный недружественный шаг в отношении России», и «в этом решении ни просматривается абсолютно никакая логика». Так выглядит фактически весь наш ответ и реакция на такие тяжелые обвинения. Выходит, что нам нечем крыть и оправдываясь в пол голоса, шёпотом, мы признаем свою причастность к отравлению Навального. Более того, наши властьимущие запустили хорошо апробированную систему распространения слухов. Дело дошло до того, что в отравлении начали обвинять соратников Навального - Марию Певчих и Владимира Ашуркова, которые, якобы по заданию Британских спецслужб и отравили Навального.



Ситуация весьма серьезная. Однако, наши власти все продолжают играть в политику «моя хата с краю». Наш президент и заседатели в Кремле тупо не хотят понять, что на сей раз не пройдёт история с тем, что военные лаборатории Германии, Франции и Швеции не делятся с нами полученными результатами, а ОЗХО подчерняется спецслужбам США и Британии. Первое - военные лаборатории подчиняются и подотчётные своим правительствам и свои методы не раскрывают, и второе - Россия является членом ОЗХО и свободно может запросить у них материалы по делу Навального. Насколько известно официально такого запроса ОЗХО от России не получало. Путину видимо официальный ответ не нужен, так как заранее знает его возможное содержание. После официального ответа наши власти не смогут отрицать факт причастности наших спецслужб к отравлению оппозиционного политика. Получив объективный ответ, Путин не сможет продолжать делать вид, что ничего не произошло, не сможет говорить, что «Навальный сам себя отравил». Ему выгодно принимать обиженный вид и упрекать запад в «русофобии», при этом упрямо следуя своему курсу - не обращать внимание на происходящие изменения по отношению к России. видимо наше правительство и Президент просто привыкли наступать на одни и те же грабли, хотя, эти грабли, в конечном итоге бьют в морду нам свами, а не власть имущим.



Санкции 15 октября надо рассматривать как предупреждение, как сигнал, что так дальше нельзя - нельзя физический устранять своих политических оппонентов, нельзя силовыми методами решать всяческие проблемы, нельзя грубо вмешиваться в дела соседних государств, нельзя не выполнять международные соглашения и договора. От понимания этого будет зависеть дальнейшее отношение демократического мирового сообщества к нашей стране. Теперь решение за нашим Президентом - хочет ли он нормальных отношений с этими странами и демократического развития страны, или хочет вернут страну в период «железного занавеса». Решать ему, а плоды этого решения пожинать нам свами.



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