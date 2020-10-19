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Премьер-министр Грузии направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана


19.10.2020   13:17


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову по случаю Дня независимости.

Как сообщает Trend, в письме говорится: "От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем независимости Азербайджана.

Азербайджан прошел долгий путь в укреплении своей репутации как в социально-экономическом, так и в международном плане.

В результате наших совместных усилий между Грузией и Азербайджанской Республикой было установлено незыблемое стратегическое партнерство, и это партнерство дружбы еще больше укрепляется нашими общими целями и интересами на двустороннем и многостороннем уровнях.

Уверен, что мы продолжим наше успешное сотрудничество для дальнейшего расширения наших отношений и углубления нашего стратегического партнерства.

Выражаю вам свое глубокое почтение и желаю вам и братскому азербайджанскому народу мира, успехов и процветания".

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