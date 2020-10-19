

Премьер-министр Грузии направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана

19.10.2020 13:17





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову по случаю Дня независимости.



Как сообщает Trend, в письме говорится: "От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем независимости Азербайджана.



Азербайджан прошел долгий путь в укреплении своей репутации как в социально-экономическом, так и в международном плане.



В результате наших совместных усилий между Грузией и Азербайджанской Республикой было установлено незыблемое стратегическое партнерство, и это партнерство дружбы еще больше укрепляется нашими общими целями и интересами на двустороннем и многостороннем уровнях.



Уверен, что мы продолжим наше успешное сотрудничество для дальнейшего расширения наших отношений и углубления нашего стратегического партнерства.



Выражаю вам свое глубокое почтение и желаю вам и братскому азербайджанскому народу мира, успехов и процветания".



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