

Гахария: Выборы в Грузии пройдут в конституционные сроки

19.10.2020 13:44





Выборы в Грузии пройдут в конституционные сроки, они откладываться не будут, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на брифинге в администрации правительства после заседания Межведомственного координационного совета.



По его словам, политическому процессу и дню выборов ничего не угрожает и угрожать не может.



«Было много разговоров в связи с выборами. Друзья, выборы в Грузии пройдут в конституционные сроки. Откладываться не будут по нескольким причинам. Каждый должен хорошо понимать, что избирательный участок будет подготовлен с точки зрения эпидемиологической безопасности настолько, что во многих случаях войти в некоторые торговые центры и магазины будет гораздо опаснее, чем пойти на избирательный участок. В полном соответствии с правилами. Так что эпидемиологического риска здесь не будет.



Конечно, все мы видим, что политический процесс и политическая избирательная кампания проходят абсолютно открыто. Единственное, что мы вместе с гражданами — это то, что мы просим наших политиков — соблюдать правила, носить маску и соблюдать дистанцию. Это ведь не так уж и сложно. Следовательно, сегодня ничего не угрожает и не будет угрожать политическому процессу и дню выборов. Давайте готовиться к 31 октября и достойно, демократично, открыто, прозрачно, а самое главное, безопасно проведем эти выборы», — заявил Георгий Гахария.





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