

Гамкрелидзе: Ситуация в Грузии управляема как с эпидемиологической, так и с точки зрения медпомощи

19.10.2020 14:35





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, ситуация в Грузии управляема как с эпидемиологической, так и с точки зрения медицинской помощи.



«Согласно данным тестирования, которые рассчитываются на 1 миллион или 100 000 жителей, сегодня у нас проводится 213 000 PCR-тестов на миллион, если вы добавите к этому тесты на основе антигенов на 100 000 жителей, то все хорошо. То есть, по показателям мы находимся где-то посередине среди стран ЕС. Так что, несмотря на то, что эпидемическая ситуация за последний месяц серьезно осложнилась, пока что она управляема, как с эпидемиологической, так и с точки зрения медицинской помощи», — заявил Гамкрелидзе.



По его словам, Грузия пока имеет довольно хорошие позиции в расчете на миллион жителей Европы.



«Несмотря на интенсивный рост в последние недели, общее количество инфицированных не так велико, как в ряде европейских стран», — добавил Амиран Гамкрелидзе.





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