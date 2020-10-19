

Гахария исключил локдаун в Грузии

19.10.2020 15:15





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария обвинил «некоторых политиков и экспертов» в сеянии паники в обществе и распространении ложной информации о коронавирусе. Глава правительства заверил, что в стране не будут вводить общенациональный локдаун, чтобы остановить распространение COVID-19.



«Очевидная цель этой ложной информации – посеять необоснованную панику среди населения, что абсолютно недопустимо… Сеять панику, причем необоснованную панику, – это худшее, что может сделать ответственный гражданин перед своей страной», — заявил Гахария после заседания межведомственного координационного совета.



Премьер считает, что оппоненты правительства «Грузинской мечты» неадекватно оценивают меры, принятые на первом этапе борьбы с пандемией. Гахария отметил, что «совместная борьба» врачей и членов правительства «увенчалась успехом».



Он также объяснил, почему весной текущего года, когда ежедневно суточный прирост заразившихся в Грузии не превышал трех десятков, власти приняли решение о введении чрезвычайного положения.



«Во время первой волны мы правильно оценили наши ресурсы и приняли болезненное, достаточно тяжелое решение о локдауне. Не забывайте, что тогда в стране элементарно не было масок, в стране был их дефицит. Тогда мы делали 200 тестов. Никаких знаний не было ни у нас, ни у мира. Мы надеялись, что через несколько месяцев появится вакцина. К сожалению, вакцины не появилось. Сегодня мы абсолютно в ином положении», — заявил Гахария.



По его словам, в существующей ситуации правительство продолжит стратегию «адаптации к вирусу» и «точечные ограничения», когда меры безопасности принимают в регионах с худшей эпидситуацией.



«Сегодня, когда весь мир согласен с тем, что самый эффективный способ борьбы с вирусом — это маска, которая снижает вероятность заражения более чем на 90%, конечно же, мы больше не будем объявлять локдаун, в этом нет необходимости, а экономика страны просто не выдержит», — сказал он.



В Грузии первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля. Одной из первых страна приняла строгие превентивные меры против COVID-19. Спустя несколько дней после диагностирования первого случая были закрыты сухопутные границы, приостановлены авиаперелеты со странами с высокими показателями COVID-19. Когда 21 марта число инфицированных достигло 54 человек, в Грузии было объявлено чрезвычайное положение, которое действовало до 23 мая, также как и комендантский час.



Серьезный рост заболеваемости коронавирусом стал фиксироваться в начале сентября, после сезона отпусков. Появлялось все больше случаев, когда первоисточник заражения не удавалось обнаружить. Уже в середине сентября эпидемиологи стали признавать, что эпидемия приняла бесконтрольный характер.



За последние сутки в Грузии зафиксировано 1 186 новых фактов COVID-19. Уже второй день показатель выражается четырехзначной цифрой. Накануне в стране был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших – 1 192.



В целом в Грузии коронавирус был подтвержден у 18 663 человек. Из них выздоровели 8 338, 143 пациента с COVID-19 скончались. Сейчас активными в Грузии остаются 10 182 случая.



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